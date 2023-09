Amis pour la mort. Poppy Playtime

Un roman non-officiel dans l'univers de Poppy Playtime ! Joel, 17 ans, est sur le point de vivre son meilleur week-end : ses parents ne sont pas là et il va être libre de faire la fête avec ses amis. Seul souci, sa soeur Angela n'est pas là pour garder leur petit frère de 9 ans... Surtout que depuis quelque temps, le petit Timmy nourrit une obsession maladive pour une peluche effrayante : Huggy Wuggy. Le garçon lui confie toutes ses peines, et affirme qu'ils partagent de vraies discussions. Alors, quand Timmy disparaît en plein milieu de la nuit pour aller voir " la maison de Huggy ", Joel panique et part à la recherche de son petit frère, en plein coeur de l'usine Playtime. Une fanfiction non-officielle dans l'univers du jeu à succès Poppy Playtime.