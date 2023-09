Dieu est toujours nouveau. Pensées spirituelles

"Je me réjouis que le lecteur ait entre ses mains ce recueil de pensées spirituelles du regretté pape Benoît XVI. Le titre annonce déjà l'un des aspects les plus marquants du magistère et de la foi de mon prédécesseur : oui, Dieu est toujours nouveau parce qu'il est la source et la raison de la beauté, de la grâce et de la vérité. Dieu n'est jamais répétitif, Dieu nous surprend, Dieu apporte la nouveauté. Les pensées spirituelles partagées dans ces pages montrent la facilité du pape Benoît à approfondir les divers aspects du christianisme avec une fécondité d'images, de langage et de perspective qui deviennent une incitation permanente à cultiver le don précieux de l'accueil de Dieu dans nos vies. Sa capacité à faire interagir coeur et raison, pensée et esprit, rationalité et émotion constitue un modèle fécond de comment raconter la force bouleversante de l'Evangile. La plénitude de notre existence, nous a rappelé Benoît XVI par la parole et l'exemple, nous la trouvons dans la rencontre personnelle avec Jésus Christ, le Vivant, le Logos incarné, la révélation complète et définitive de Dieu, qui est Amour éternellement. C'est le souhait que je formule pour le lecteur : qu'il puisse trouver dans ces pages, traversées par la voix passionnée et douce d'un maître de foi et d'espérance, la grâce d'une rencontre nouvelle et vivifiante avec Jésus" (Préface du pape François).