Encyclopédie pratique de l'aquarium

Une approche moderne et complète de l'aquariologie Un ouvrage complet, clair et simple, richement illustré, qui donne les clés indispensables pour réaliser et entretenir un aquarium d'eau douce ou d'eau de mer. 370 espèces de poissons, 70 espèces de plantes et près de 40 invertébrés : un catalogue de fiches pour connaître, aider à choisir et à soigner les différentes espèces. Les différents types d'aquariums et les éléments indispensables qui président à l'équilibre de ces milieux de vie : dureté de l'eau, température, cycle de l'azote, etc. De nombreux encadrés qui s'adressent spécialement aux débutants.