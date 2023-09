Le grande bible du sommeil. Les bonnes habitudes pour être reposé et heureux

-Un guide très complet qui propose 75 idées faciles à mettre en oeuvre pour dormir plus et améliorer la qualité de son sommeil. -Tous les aspects à prendre en compte pour un meilleur sommeil sont abordés et expliqués : le cycle circadien, l'environnement, la literie, la lumière, l'air, l'alimentation, la relaxation, la lutte contre l'anxiété, les insomnies et les rêves, etc. -De nombreux petits exercices à mettre en place pour réapprendre à dormir correctement.