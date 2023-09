Le ferroviaire : instrument de puissance. Souveraineté, sécurité numérique

Ce livre est d'abord un témoignage de l'apport du transport ferroviaire dans la vie des populations et plus largement dans le développement des pays qui l'ont adopté. Il nous présente les grandes transformations qui ont façonné la géopolitique et les économies des pays et des régions du monde. Il montre d'un autre côté, l'écart conséquent entre les pays pour lesquels le ferroviaire a été le levier majeur de développement et ceux encore en retard et pour lesquels le ferroviaire serait l'atout pour leur décollage économique, social et culturel. Les questions de souveraineté des Etats par le ferroviaire et celle de la souveraineté numérique sont abordées sous un prisme global à 360°. Une contribution pour une grille de lecture différente des problèmes de puissance, d'influence, d'intelligence économique, juridique et culturelle. Le livre aborde également l'apport de la numérisation, de l'Intelligence Artificielle dans la filière ferroviaire, un atout majeur au coeur des enjeux de développement durable et de nouvelles expériences des usagers. Outre les bénéfices que représentent ces nouvelles technologies, l'ouvrage expose le panorama des menaces qui en découlent. Ces menaces pourraient être fatales pour l'activité, mais aussi à l'intégrité des personnes. Elles peuvent également porter atteinte à la souveraineté d'un Etat, d'une région, etc. Comment parvenir à une cybersouveraineté ou cybersérénité, telles sont les questions abordées dans l'ouvrage avec quelques éléments de réponses à l'appui. Deux continents, deux aspirations à la croisée des chemins qui sont longuement abordées au fil des pages de l'ouvrage. -Pour l'Afrique : comment le ferroviaire contribuera-t-il à sa souveraineté? ? Comment l'Afrique pourra n'être déterminée que par sa propre volonté et détenir tout le contrôle pour mener des actions pour le développement socio-économique de ses populations et son intégration régionale ?? -Pour l'Europe : comment arrivera-t-elle à une maîtrise de son développement, garantir la sécurité des biens et des personnes avec la digitalisation de la filière ?? Renforcer sa posture de sécurité numérique ferroviaire et anticiper son positionnement stratégique sur des marchés porteurs de richesse à travers le monde ??