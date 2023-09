Miroir Miroir. Dis-moi ce que je vaux vraiment

Prenez enfin le pouvoir de votre vie ! " Ma théorie, c'est que l'on a peut-être atteint l'égalité des droits en théorie, mais pas l'égalité la plus importante de toutes : l'égalité de la liberté. On n'est pas libre de rentrer seules chez nous le soir. On n'est pas libre de s'habiller comme on veut. On n'est pas libre de manger ce que l'on veut. On n'est pas libre de gagner ce que l'on veut. On n'est pas libre de coucher comme on veut. Au fond, on n'est pas libre d'être qui l'on veut. Alors, si cette liberté ne nous est pas accordée, il est temps de l'obtenir nous-mêmes. Ce livre est là pour vous aider à y parvenir. " xx Louise Déconstruire pour mieux construire : voilà la promesse du livre que vous tenez entre vos mains.