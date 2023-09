Ser y estar. Les Pieds-Noirs d'Alicante et de sa région (1962-années 2010)

L'Espagne et l'Algérie furent très tôt l'objet de migrations croisées. Migration de travail au XIXe siècle, exil politique républicain pendant la guerre civile et fuite des Pieds-Noirs en 1962 qui trouvent à Alicante un refuge, transitoire pour certains, définitifs pour d'autres. Rappelant l'Algérie perdue où il fait bon vivre, Alicante offre aussi un dynamisme économique ouvrant l'horizon des possibles. Sans négliger la question de l'accueil réservé par le régime de Franco aux militants de l'OAS, Mariana Dominguez Villaverde s'est attachée à montrer ces parcours migratoires multiples. Véritable histoire sociale par le bas, cet ouvrage montre la diversité des itinéraires et la porosité des univers culturels et linguistiques. Jouant sur la double traduction espagnole du verbe être, Ser y estar interroge l'être et l'agir pied-noir et les subjectivités qu'ils produisent.