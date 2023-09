L'horloge des organes pour les animaux domestiques. Soignez vos chiens et chats en douceur avec la MTC

La tradition millénaire de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) considère tous les êtres vivants comme étant part intégrante du rythme de la nature. Ses riches connaissances médicales holistiques ne sont donc pas seulement applicables aux humains, mais aussi aux animaux. L'organisme de nos amis à quatre pattes est lui aussi soumis aux rythmes du Yin et du Yang, du jour et de la nuit et des saisons. Les phases actives alternent avec les phases de repos. La connaissance de ces processus peut être utilisée pour le diagnostic et le traitement de différents troubles et maladies provenant d'un déséquilibre énergé- tique.