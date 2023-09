Aux origines d'AZF. Le problème de l'azote en France (1919-1940)

Il y a bientôt cent ans, naissait à Toulouse l'Office national industriel de l'Azote (ONIA), l'ancêtre de ce qui deviendra plus tard AZF. La création de cette usine d'ammoniaque synthétique découle de la volonté des dirigeants politiques français de résoudre le problème d'approvisionnement du pays en azote qui s'était posé brutalement durant la Première Guerre mondiale. Outre l'incapacité de son industrie à pouvoir fournir assez de poudres et d'explosifs en cas de guerre, la France ne fabrique pas assez d'engrais azotés en temps de paix, ce qui nuit à la modernisation de son agriculture. Cependant, malgré l'urgence de la situation, la création de cette entreprise publique ne fait pas l'unanimité, dans la mesure où l'opinion perçoit mal le fait que l'Etat intervienne sur un marché dévolu jusqu'ici aux seuls intérêts privés. De plus pour se développer et faire la preuve de son utilité industrielle, l'ONIA a dû surmonter de très nombreux défis. Revenant sur les origines de l'usine AZF et sur les raisons de sa création, ce livre analyse également les deux premières décennies d'existence de l'entreprise, en essayant de comprendre comment elle a contribué à la résolution du "problème de l'azote" durant l'entre-deux-guerres. Adoptant une perspective globale, ce livre replace la trajectoire de l'ONIA dans le contexte plus large d'une époque marqué par une évolution rapide des techniques, des marchés, de la législation sociale, et du rôle de l'Etat en matière économique.