Dubaï - Abu Dhabi

Flâner dans l'intimité d'un souk ; patiner dans un mall opulent ; prendre un verre en altitude ; camper sous les étoiles du désert ; des gratte-ciel futuristes de Dubaï aux néocasbahs d'Abu Dhabi, du sunset sur la skyline au soleil couchant sur les dunes, goûtez la vitalité des villes "fusion" à la croisée des continents... - Les sites et visites incontournables - Des expériences authentiques - Toutes nos adresses coups de coeur - Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies - Les sélections et conseils des habitants - Des cartes, des plans et des infographies...