Quelle laïcité voulons nous ?

Quoique souvent articulée à un vigoureux appel à la raison, la laïcité déchaîne, en France, les passions. Et - étrange paradoxe - les partisans les plus farouches de l'exclusion du religieux de l'espace public pratiquent volontiers l'excommunication de leurs adversaires ! Pierre Kahn n'est pas de ceux-là. Au contraire : il montre dans cet ouvrage qu'on peut examiner sereinement et rigoureusement une des questions les plus décisives de notre temps. En s'appuyant sur l'histoire et en s'interrogeant sur les enjeux théoriques comme sur les conséquences concrètes de nos choix. En se dégageant, avec lucidité, des lieux communs et des slogans simplificateurs qui parasitent le débat démocratique. En s'interrogeant, comme philosophe et comme citoyen, sur la question de savoir quelle laïcité nous voulons, pour quelle société et pour quel avenir commun. C'est ainsi qu'il propose de s'en tenir à une approche "minimaliste" de la laïcité, méfiante envers toute sacralisation, et qui, loin de tout renoncement, est la mieux à même de garantir les libertés fondamentales.