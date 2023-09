Le perchoir rubis de Lassay. Nouvelle aventure de Nestor BURMA

Le célèbre détective créé par Léo Mallet reprend du service ! En pleine pandémie de covid, dans un 7ème arrondissement déserté par ses habitants, les institutions parlementaires tournant au ralenti, Nestor Burma, plus gouailleur que jamais mène l'enquête. Nestor assiste à une scène étrange, un soir de couvre-feu, à l'hôtel de Lassay, somptueuse demeure du président de l'Assemblée Nationale, contiguë au Palais Bourbon. Une lumière jaillit dans la nuit noire de ce 16 décembre ! Les bas-fonds du 7ème arrondissement, des catacombes aux vapeurs d'alcool de la buvette de l'Assemblée Nationale, des diners clandestins de parlementaires tous plus tordus les uns que les autres au flair d'un chat qui parle... Nestor : "L'habile bête ! Elle a flairé l'endroit où l'élu se cache ! " . La commissaire Faroux : "Nestor, encore une de vos contrepèteries d'un goût douteux. Je vous envoie le préfet Germano si vous continuez d'arpenter les abords de l'Assemblée Nationale après le couvre-feu ! Et si tant est qu'il rit, depuis quelques mois c'est toujours jaune ! Tenez-le-vous pour dit". Au fil des pages, on s'amuse d'une drôle de complicité entre Nestor et Hercule son chat truffier aussi fouineur et vif qu'il est bavard. L'occasion pour le lecteur de découvrir les arcanes des palais de la république, de rebondissements en rebondissements jusqu'à un final totalement inattendu...