Pelléas et Mélisande et autres récits

Composé d'une première histoire longue suivie de plusieurs récits courts, ce quatrième volume de l'anthologie que nous consacrons au travail de Nicole Claveloux témoigne de l'affection que l'autrice porte aux clowns. Dans Pelléas et Mélisande, oeuvre principale qui introduit l'ouvrage, Nicole Claveloux revisite la célèbre pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck créée en 1893 (reprise en opéra par Debussy) et transforme la totalité des personnages en facétieux bébés à gros nez rouges. Elle offre ainsi une toute autre lecture à cette complexe histoire d'amour et de jalousie, épurant les scènes de tout décors au profit d'un humour espiègle et délicieusement outrancier. Ce récit d'une quarantaine de pages est complété de deux Histoires de clounes construites comme de courtes scénettes mettant en scène le désir amoureux, d'une série de quinze dessins spectaculaires initialement paru dans l'ouvrage Pour de rire, ainsi que de deux histoires inédites Quand ça va plus, ça va plus et Macaroni malade contre dragonorgeuilleux.