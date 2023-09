Eco-résine créative

30 objets en résine écologique à réaliser pour la maison ! Illustrées par de magnifiques photographies, les créations d'Hazel Oliver vous donneront envie de vous lancer dans l'éco-résine ou vous inspireront de nouvelles idées si vous avez déjà de l'expérience. En commençant par les bases, l'auteure explique l'essentiel de ce que vous devez savoir, depuis la préparation de la résine écologique - dont les ingrédients sont disponibles dans tous les magasins de bricolage - jusqu'aux finitions, en passant par la fabrication et l'utilisation de moules sur mesure ou des techniques décoratives, comme les marbrures, le terrazzo ou les superpositions de couches. Les 30 projets sont répartis en trois parties. Pour la maison inclut des réalisations aussi utiles qu'esthétiques, comme des sous-verre ou un cale-porte en terrazzo marbré. Au chapitre Décorations, vous découvrirez des vases et des bougeoirs originaux, mais aussi des créations faites à partir de feuilles, de pommes de pin et autres éléments naturels. Enfin, la section Cadeaux présente des objets qui raviront vos proches, dont une assiette peinte, une bougie stratifiée ou encore un jeu de dames. Vous trouverez aussi quantité d'idées et d'astuces pour adapter ces projets selon vos envies.