Les véhicules de secours

En appuyant sur les boutons de ce livre original, les tout-petits découvriront plusieurs véhicules de secours en sons et lumières. Les jeunes enfants ne résisteront pas au plaisir d'appuyer sur les puces sonores de ce livre original pour allumer les phares et gyrophares et entendre les bruits et les sirènes de plusieurs véhicules de secours. Au fil des scènes imagées, ils verront s'animer des ambulances, des hélicoptères, les camions des sapeurs-pompiers, les bateaux des garde-côtes...