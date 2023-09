Histoire du Pacifique

Une synthèse globale à la croisée de la géographie et de l'histoire. Le Pacifique est un bout du monde, un paradis et une terre de conquête dès sa découverte par les Européens, au début du XVIe siècle. L'immensité des distances à parcourir, les périls réels ou imaginaires, la résistance des occupants à l'invasion-colonisation, rien ne parvient à obscurcir l'image d'un Eden où vivrait l'homme des origines, dans une nature qui ressemble à un Eldorado. Voilà pourquoi hommes, marchandises, capitaux, soldats et missionnaires de la foi ou de l'esprit sillonnent le Pacifique depuis cinq siècles. On y croise Espagnols, Anglais, Hollandais, Français, puis Chinois, Japonais et Américains, avant que les peuples riverains ne tentent de s'approprier leurs destins et contribuent ainsi à déplacer le centre de gravité du monde.