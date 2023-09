Guide pratique des médicaments Dorosz. Edition 2024

Le Guide pratique des médicaments est devenu au fil des éditions une référence pour tous les étudiants et professionnels qui participent à la prescription et à la distribution des médicaments, ainsi qu'à la surveillance des malades. Son contenu, actualisé chaque année, respecte les principes qui doivent guider la prescription et le bon usage des médicaments. Son format poche le rend facile à compulser, en consultation, à l'officine ou à l'hôpital. Ces dernières années, de nombreuses molécules ont été retirées du marché et les précautions d'emploi ont été renforcées. - Des schémas thérapeutiques sont présentés en début de chaque chapitre avec les conduites à tenir en situation d'urgence. - L'ensemble des molécules référencées a été mis à jour : les médicaments sont cités sous leur dénomination commune internationale (DCI) et sous leurs noms commerciaux, avec leur modalité de dispensation en France et leur taux de remboursement. - Les génériques sont signalés par le sigle G accolé à la DCI et les biosimilaires par le sigle BS. - La liste des médicaments ayant obtenu un niveau I ou II d'ASMR depuis 2011 est fournie dans les informations réglementaires. - Les médicaments retirés du marché sont signalés en fin d'ouvrage. - Les pansements, d'une part, et la nutrition artificielle, d'autre part, font l'objet d'un développement spécifique. - Les valeurs biologiques usuelles et les principaux taux plasmatiques des médicaments sont répertoriés en fin d'ouvrage. - Des recommandations pour les enfants et les patients à risque ont été introduites dans un chapitre spécial, ainsi que des informations sur la iatrogénie courante.