Terres noires

Sur le point de quitter l'Europe, Dimitri Gallois et Luna Yamada sont victimes d'un règlement de compte sanglant. Mafia serbe, armée privée américaine, groupe bancaire basé au Luxembourg : la véritable cible de cette collusion toxique est Santo Serra, à la tête d'une branche stratégique de la 'Ndrangheta, et c'est avec lui que Dimitri et Luna vont tenter de briser l'engrenage mortel qui les happe. Lorsque l'horizon semble s'éclaircir, Luna disparaît au cours d'une embuscade. Pour la retrouver, Dimitri va fouler les terres les plus noires de la sauvagerie et de la folie contemporaines. Sur fond de guerre mondialisée, de manipulation et de corruption, Sébastien Raizer nous livre, dans un style riche et puissant, un roman magistral sur le libéralisme totalitaire et la destruction généralisée qu'il instaure.