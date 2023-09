La Vie / Le Monde Hors-série : Les mondes merveilleux de Tolkien

Le Seigneur des anneaux reste un succès planétaire, 50 ans après la mort de son auteur. Ce qui continue de faire mystère pour ceux qui sont passés à côté du roman et de ses adaptations au cinéma. L'oeuvre-monde de J. R. R. Tolkien (1892-1973) est-elle réservée aux mordus de science-fiction ou de fantasy ? Nous avons mené l'enquête auprès des meilleurs spécialistes. Avec eux, à travers ce hors-série magnifiquement illustré, entrons dans l'univers créé (et dessiné) par le linguiste d'Oxford, aujourd'hui élevé au rang de mythe. Ils nous guident au coeur du dédale mythologique et religieux européen où il s'enracine, et en éclairent la riche postérité.