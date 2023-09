Oser le conflit, éviter la violence. Pour des relations apaisées

Nous sommes tous régulièrement confrontés au conflit dans nos relations familiales, amicales ou encore professionnelles. Et, trop souvent, nous associons le conflit et la violence. En réalité, c'est l'évitement qui conduit la plupart du temps à la violence : à force de vouloir que tout se passe bien, nous mettons "la poussière sous le tapis" et accumulons du ressentiment et de la frustration qui, un jour, conduisent à l'explosion de la relation. Cet ouvrage est un guide de voyage dans cet étrange territoire qu'est le conflit : un endroit peuplé de fantômes qui nous font peur, qui nous empêchent de nous engager dans des formes de confrontations capables de nourrir la relation plutôt que la détruire. L'auteur présente des témoignages et des méthodes pratiques pour "oser le conflit" et progresser avec les autres plutôt que contre eux. Pour des relations interpersonnelles saines et apaisées !