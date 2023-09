Quelle vie après la mort ?. Qu'en dit la Bible ?

Que se passe t il après la mort, demandent nos contemporains d'une société de plus en plus sécularisée Que faut il dire lors d'obsèques à l'église, s'interrogent les prêtres et équipes de préparation d'obsèques. Mais d'abord, que nous dit la Bible sur le sujet Deux biblistes répondent de manière très pédagogique. Au début de chaque partie de l'ouvrage, pour l'Ancien puis le Nouveau Testament, les auteurs présentent une vue d'ensemble sur le sujet, puis ils abordent des thèmes particuliers Job, la prière d'Israël, les martyrs ou la vie éternelle pour l'Ancien Testament l'au delà, la mort ou l'Apocalypse pour le Nouveau Testament, à travers les prises de position de Jésus et les réflexions de saint Paul. Les auteurs reviennent en conclusion sur ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Une indispensable mise au point qui rendra service à tous, croyants comme non croyants. Xavier de Chalendar, prêtre à Paris, anime des groupes d'étude sur la Bible. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont, aux Editions Salvator, 100 prières inspirées de l'Evangile (2007), Ils ont vu Jésus. 50 personnages de la Bible (2008), Eclatantes Ténèbres. Le mal et le malheur dans la Bible (2009) et 100 prières inspirées des Psaumes (2009).