Tout est bien, maintenant

Violemment projetée à la frontière entre Terre et Paradis, Emma découvre qu'une mission l'attend au delà de la mort. Protégée par sa gardienne mais pourchassée par l'ange déchu, elle doit retourner sur Terre pour apporter un ultime espoir à un monde froid et désabusé. Elle y rencontre son âme-soeur mais ne peut se douter que cet homme cherchera à la perdre. Une aventure par-delà le réel et pourtant bien ancrée dans notre temps, dans laquelle le lecteur expérimentera tour à tour ce que notre humanité a de plus sombre mais aussi de plus grand.