50 exercices d'ennéagramme. Comprendre notre personnalité et celle de nos proches

L'ennéagramme est une grille de lecture de la personnalité proposant neuf types de caractères. Le principe de cette grille serait issu d'une figure géométrique ésotérique très ancienne (le mot ennéagramme vient du grec ennea signifiant 9 et du mot gramma, figure), mais a été conceptualisé au début du xxe siècle par Georges Gurdjieff, puis développé durant les années 1970 aux Etats-Unis. Outre les clés qu'il apporte à chacun pour mieux se connaître, l'ennéagramme s'intéresse aux relations interpersonnelles. Il pose à l'origine de nos comportements 9 types de motivations, ainsi que 9 types d'évitements. Cet ouvrage propose de comprendre et de découvrir à travers 50 exercices notre personnalité et nos objectifs de vie.