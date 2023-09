Le pouvoir des communautés. Un levier stratégique et de transformation pour les entreprises

Les communautés sont aujourd'hui au coeur des stratégies des entreprises, socle indispensable pour développer leur communication et leur croissance. Mais si de nombreuses organisations se targuent d'avoir construit des communautés engagées, la réalité est tout autre : peu d'entre elles ont réellement réussi à intégrer concrètement leur communauté (de clients, d'utilisateurs, de fans) dans leur développement. Ce livre explore la manière dont la communauté peut être mise au service de la croissance des entreprises. Il propose une analyse de la tendance du marketing communautaire et présente un ensemble de stratégies concrètes et actionnables pour construire sa communauté, ainsi que des outils et bonnes pratiques.