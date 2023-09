Jungle Juice Tome 3

Dohua est manipulée par le complex de Shin Gayeon. Junhyeong tente de la secourir, mais les caractéristiques du Scorpion Empereur de celle-ci, lui compliquent la tâche. Pendant ce temps, Suchan fait face à Breeder. Suchan lui porte un coup violent, mais Breeder reprend vite le dessus. C'est alors qu'un renfort apparaît pour sauver le groupe... Imaginé par Hyeongeun et illustré par Juder, Jungle Juice est un webtoon qui a fait sensation dès ses premiers chapitres. En utilisant des transformations insectoïdes pour parler de problèmes de société, le récit se montre tout à la fois riche en émotions et spectaculaire par ses scènes d'action. Porté par un scénario aux multiples rebondissements, ce projet est aussi sublimé par le soin apporté aux dessins. Comptant plus de 19, 5 millions de vues sur la plateforme WEBTOON et une note de 9, 79, la première saison a su fédérer bon nombre de lecteurs à travers le monde. Une saison 2 est d'ailleurs en préparation.