Cléophas est un missel adressé aux jeunes de 15 à 25 ans. Il couvre tous les dimanches et fêtes de l'année liturgique B de décembre 2018 à novembre 2019. Pour chaque dimanche : L'intégralité des lectures de la messe accompagnées d'introduction la rubrique " vibration " qui offre questions et de pistes d'action pour vivre l'Evangile durant la semaine. La rubrique " inspiration " aide à méditer le texte. Cléophas bénéficie de l'expertise jeunesse des scouts et guides de France et de l'expertise liturgique et spirituelle de Prions en Eglise. L'alliance de ces deux entités offre un outil original, dynamique et très utile. Plus de 50 auteurs (prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés), ont participé à l'édition de ce nouveau CLEOPHAS. Parmi eux : Mgr Luc Crepy, évêque du Puy, Benoît Vandeputte, dominicain, aumônier des Scouts et Guides de France, Père Pierre Brugidou, prêtre du diocèse de Montpellier...