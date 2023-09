Callac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française

En 2022 et 2023, la commune de Callac, en centre Bretagne, a fait la une des médias à propos d'un projet d'accueil de réfugiés mené par le fonds de dotation Merci. L'extrême et l'ultra droite se sont rapidement invités dans le débat et ont créé une ambiance délétère dans la commune à coup d'injures et de fausses informations. Menacés et harcelés, les élus callacois ont renoncé au projet début 2023. Pour avoir rendu compte de la situation, l'hebdomadaire local, Le Poher, a lui aussi été pris pour cible. En février 2023, son directeur a été menacé de mort et une alerte à la bombe a forcé la rédaction a évacué les locaux. C'est cette étrange aventure que raconte ici Erwan Chartier-Le Floch, rédacteur en chef du Poher, en décrivant le contexte qui a permis aux obsessions de l'extrême droite française de se déchaîner contre un village breton. Un récit vivant et parfois drôle qui décortique aussi la méthode Callac" que l'ultra droite compte bien utiliser ailleursâ¦