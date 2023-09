Paroles de Confucius

IOn peut dire que Confucius est le personnage historique qui a le plus marqué la civilisation chinoise. Maître Kong, ou Kong Fuzi, latinisé plus tard en "Confucius" par les Jésuites, le philosophe chinois naît en 551 avant J. -C. à Zou dans une province du Nord-Est de son pays, à400 km de Pékin. Issu d'une famille de guerriers - son arrière-grand. père a été ministre de la guerre - il est le premier homme de sa lignée à ne pas vouloir prendre les armes. Il préfère de loin la connaissance et devient précepteur à 17 ans. Attiré par la poli. tique, considérant que c'est véritablement par la gestion de la société que l'on peut au mieux vivre en paix et en responsabilité, il est magistrat et même ministre de la Justice pendant quatre ans. Après 12 ans d'exil à cause de ses idées poli. tiques, il revient s'installer dans sa ville de naissance oil enseigne jusqu'à la fin de sa vie. Fondateur du confucianisme, une doctrine poli. tique et sociale érigée en religion, qui a influencé toutes les civilisations d'Extrême-Orient (principalement la Chine) de son époque jusqu'à aujourd'hui, Confucius croit fermement en la capa. cité de l'homme ordinaire de modifier son destin. Dans ce livre, le choix a été fait de présenter un maximum d'aphorismes du philosophe sur : la condition humaine, la justice et la vertu, la joie et le bonheur, la connaissance et les études, la relation aux autres et la famille, principalement piochés dans ses écrits : le Livre des sentences, L'invariable milieu et ses célèbres Entretiens.