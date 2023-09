L'atlas gourmand des petits gâteaux

Quelle est l'histoire de la madeleine, du shortbread ou du canistrelli ? Croquant ou sablé... quelles différences ? Quelles farines utiliser pour réaliser des biscuits ? Macarons de Joyeuse, de Gerbet, de Montmorillon ou de Saint-Jean-de-Luz, comment les distinguer ? 180 recettes de biscuits et petits gâteaux de France et du monde à réaliser facilement à la maison. De la France à la Suède, de l'Italie au Japon : tous les biscuits et petits gâteaux identifiés sur des cartes détaillés.