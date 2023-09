Le chamane et le médecin

Qu'est-ce que soigner ? Comment guérir ? Quelle médecine utiliser pour quels types de soins ? Un apprenti chamane et un médecin pharmacologue, un fils et son père, décident de confronter leurs expériences et leurs savoirs pour répondre aux questions qui les taraudent. Issu de ces échanges féconds et souvent passionnés, ce livre en forme de dialogue analyse les états modifiés de conscience que suscite l'ayahuasca, ce brevage utilisé par les chamanes Shipibo pour ses propriétés curatives. Il s'intéresse aussi aux chants entonnés par les chamanes comme vecteurs de guérison de leurs patients, à l'importance des diètes de plantes, des rêves et des flux d'énergie. Sans minorer les dangers qui peuvent être associés à l'ayahuasca (interdit en France), les auteurs en examinent les propriétés et en discutent les indications potentielles - dépressions résistantes, stress post-traumatique, douleurs chroniques et addictions. Déplaçant les frontières de la rationalité, très étayé scientifiquement, ce livre devrait rendre plus tolérants les tenants exclusifs de la médecine conventionnelle et plus circonspects les enthousiastes parfois naïfs des médecines alternatives.