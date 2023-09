Prométhée, le voleur de feu

Sur le mont Olympe, dieux et déesses s'ennuient ! Pour les distraire, Zeus, le roi des dieux, demande à Prométhée et Epiméthée de créer la vie sur Terre. Epiméthée voudrait impressionner Zeus et commence la mission seul. Il crée les animaux et leur attribue plein de qualités pour survivre dans la nature : la rapidité, le courage, la ruse... Mais, une fois tous les dons distribués, Epiméthée est catastrophé : il a oublié les hommes ! Prométhée lui vient donc en aide et a l'idée de donner le feu aux hommes. Mais, pour l'obtenir, il n'a d'autre choix que de le voler aux dieux... Un mythe pour expliquer la création des hommes Autrefois, les mythes servaient à expliquer le monde. Dans la mythologie grecque, celui de Prométhée permettait d'expliquer comment ont été créés les hommes et les animaux, mais aussi comment les hommes ont pu maîtriser le feu. Les enfants découvrent ainsi l'un des plus grands récits de la mythologie grecque, avec en plus un éclairage scientifique à la fin de l'ouvrage. Découvrir le vocabulaire de la mythologie grecque Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'un tison, une forge ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe : les croyances des Grecs anciens sur la création des hommes, les phénomènes naturels comme le feu... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre généalogique du héros en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit !