La boîte de Pandore

Pour avoir reçu le feu des dieux par Prométhée et s'être crus les égaux des dieux, les hommes seront punis, Zeus en a décidé ainsi ! Il ordonne donc aux dieux et déesses de l'Olympe de créer la première femme mortelle : Pandore. Ils la façonnent et lui offrent des dons et le souffle de la vie. Une fois prête, Zeus offre à Pandore une boîte, qu'il lui demande de n'ouvrir sous aucun prétexte, et l'envoie sur Terre. Jour après jour, la curiosité donnée par les dieux grandit en elle, et Pandore finit par ouvrir la boîte... Une version moderne du mythe Pandore est une héroïne souvent mal comprise : d'ordinaire considérée comme responsable de tous les maux de la Terre à cause de sa curiosité, on comprend qu'elle fait en réalité partie du plan de Zeus pour punir les hommes de s'être crus les égaux des dieux. En fin d'ouvrage, on remet ce mythe dans le contexte de la Grèce antique : les mythes étaient écrits par des poètes masculins et, à cette époque et pendant des siècles, les hommes ne considéraient pas les femmes comme leurs égales. La double finale encourage la curiosité, qui amène à la réflexion et à la connaissance. Apprendre grâce à la narration Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'une jarre, un dicton ? Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec un arbre généalogique du héros en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit !