Ron Kamonohashi: Deranged Detective Tome 4

Ron et Totomaru partent à la recherche du grand frère de Spitz, et se rendent au village de Yada. A leur arrivée, un fonctionnaire, venu diriger un projet de barrage porté disparu, est retrouvé mort... Si les villageois croient à un châtiment divin, Ron et Totomaru vont tenter de mener l'enquête pour retrouver le véritable responsable. Pouvoir de dieu ou simple criminel ? C'est à notre détective de génie de trouver la réponse Après Reborn ! , découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique.