Manuel de survie royale et de bonnes manières

Et si vous étiez invité à une garden-party à Buckingham ou à un bal à Monaco ? Et si, comme dans un conte de fées, vous épousiez, demain, un prince ou une princesse ? Auriez-vous les codes ? Sauriez-vous éviter les nombreux pièges, reconnaître les couronnes et exécuter la plus parfaite des révérences ? Le monde des têtes couronnées est une jungle luxuriante et magnifique, une invitation à la plus palpitante des aventures. Encore faut-il y être préparé. Sortez votre équipement : robe du soir et diadème, smoking et souliers vernis. Mais surtout, restez attentif. Un faux pas est si vite arrivé... Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour survivre dans le monde impitoyable des monarchies. Véritable manuel de savoir-vivre des temps modernes, il vous ouvre, avec humour, les portes des palais royaux. A vous la vie de château !