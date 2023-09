Les Egarements du coeur et de l'esprit

Comment aimer ? Comment approcher une femme aperçue ? Comment l'aborder ? Et, finalement, comment poser ses lèvres, sa main, réussir ce premier geste dont dépendent tous les autres et le bonheur des amants ? Un débutant, tel est Meilcour, le personnage principal de ce roman, dont nous suivons les aventures et lisons les égarements. Maladroit et ignorant, son éducation amoureuse sera prise en main par une amie de sa mère, Mme de Lursay. Mais c'est la belle Hortense, aperçue un soir à l'Opéra, qui saura éveiller ses sentiments. Crébillon fils nous livre un chef-d'oeuvre de la littérature libertine. Dans un XVIIIe siècle raffiné et sensuel, où les jeux de l'amour et du hasard s'exposent à tous les regards, il conte l'apprentissage amoureux, parfois erratique, d'un homme qui finira par devenir l'un des plus grands séducteurs de son temps.