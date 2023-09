Mieux comprendre sa personnalité grâce à l'ennéagramme. 2e édition

L'ennéagramme est un outil de connaissance de soi qui se décline en 9 profils. Il décrit la personnalité humaine et propose des repères essentiels pour mieux se connaître et mieux comprendre les autres. Cet ouvrage fournit les clés pour comprendre et appliquer l'ennéagramme, et ainsi améliorer sa vie de couple, l'éducation de ses enfants ou encore sa vie professionnelle.