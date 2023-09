Netflix, Amazon, Disney & Cie. La bataille des nouveaux titans de l'audiovisuel

En quelques années seulement, Netflix a connu une ascension fulgurante en séduisant un nombre croissant d'abonnés avec des offres commerciales alléchantes et un catalogue de films et séries à l'accès illimité. D'Amazon à Disney, en passant par Paramount, Google ou Apple, d'autres lui emboîtent le pas. Jeux mobiles, streaming sportif, contenus originaux, tous se livrent une guerre sans merci dans une course effrénée pour attirer toujours plus d'utilisateurs. Véritable saga des temps modernes, cette enquête documentée, réédition actualisée de l'ouvrage Netflix & Cie, rend compte de ces profondes mutations. Capucine Cousin décrypte les stratégies des nouveaux titans qui grignotent toujours plus sur le pré carré des chaînes de télévision classiques, et analyse l'impact qu'a eu la pandémie dans nos pratiques de "consommation" de l'audiovisuel.