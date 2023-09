Vues d'en haut

Le monde vu d'en haut... et comme vous ne l'avez jamais vu ! Les photographies prises par les drones donnent des paysages aux points de vue uniques et renversants ! Villes, littoraux, paysages de campagne, sommets enneigés... apparaissent alors sous un jour nouveau, dévoilant des lieux à l'aspect tout à fait neuf. Découvrez les 100 plus belles vues de drone, et faites un tour du monde original et étourdissant !