Thermomix : Mes recettes mini-budget, maxi plaisir !

Grâce à votre robot Thermomix®, réduisez votre budget courses tout en vous régalant au quotidien ! Découvrez 50 recettes à petit prix, toujours gourmandes et équilibrées, pour réaliser de savoureux petits plats et desserts sans pour autant manger des pâtes à tous les repas ! Retrouvez le plaisir des bons plats faits maison : poulet cacciatore et pâtes, truffade de pommes de terre au cantal et lardons fumés, risotto au bacon et champignons de Paris, mac & cheese au cheddar et moutarde, mousse minute à la framboise... ainsi qu'une multitude de conseils pour réaliser des économies sur votre budget alimentaire !