Si la Mythologie égyptienne m'était contée

Voici un magnifique documentaire pour les 8-11 ans sur la mythologie égyptienne. Grâce à ce bel ouvrage, très illustré, Anubis, Isis, Osiris, Rê, Horus, Hathor, Thot, et toutes les autres divinités égyptiennes n'auront plus aucun secret pour vos enfants ! Ils découvriront aussi les grands récits de la mythologie égyptienne, comme ceux de la création du monde ou de la chute, du trépas et du retour d'Osiris. Avec "Secrets d'Histoire junior", l'histoire devient vivante, passionnante et divertissante !