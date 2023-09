L'examen du permis de déguster

Permis voiture, permis de chasse, permis de construire, il existe bien des permis, mais l'on n'avait pas encore inventé le permis de... déguster. Voilà, un manque enfin comblé ! Avec cet ouvrage, vous pourrez décrocher le précieux permis, le premier du genre au monde, délivré par la très sélective et renommée Ecole Hachette du Vin. Au programme : quelque 300 questions/réponses qui embrassent tous les sujets de la vigne et du vin, pour une connaissance parfaite de la dégustation. Ainsi, de même qu'il y a le bon et le mauvais chasseur, vous pourrez dire désormais qu'il y a aussi le bon et le mauvais dégustateur : le mauvais dégustateur, il a un verre, il voit un truc à boire, il boit. Le bon dégustateur, il a un verre, il voit un truc à boire, il... déguste. Un livre à (s')offrir pour obtenir le permis de VRAI dégustateur !