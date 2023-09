Quand le crocodile vient dîner chez le loup. Le loup et l'agneau

Une nouvelle aventure désopilante du grand loup pas si méchant et de son ami l'agneau Un nouvel habitant débarque dans la forêt. Il est vert, dodu, couvert d'écailles et affamé. Pourtant, ce n'est encore qu'un bébé. Mais il va grandir... Que va t'il se passer ? C'est ce que nos héros, Loulou et Côtelette vont découvrir.