Fronde fiscale. Antoine Deltour : parcours d'un lanceur d'alerte

A l'origine du scandale financier des Luxleaks, il y a, entre autres, Antoine Deltour. Auditeur pour PwC, l'un des principaux groupes d'audit comptable au monde, il découvre en 2010 des milliers de rescrits fiscaux négligemment entreposés sur un serveur informatique interne. Ces documents confidentiels sont la preuve que de nombreuses multinationales pratiquent l'optimisation fiscale en accord et avec le soutien du cabinet d'audit et l'Etat luxembourgeois. Poussé par sa vision de l'intérêt général, Antoine transmettra ces documents au journaliste Edouard Perrin afin de lever le voile sur le monde très secret de la finance offshore. Quatre ans plus tard, le scandale sera révélé au monde entier par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Mais pour Antoine Deltour, l'histoire ne s'arrête pas là. Il sera inculpé non seulement par son ancien employeur mais aussi par le Grand-Duché pour vol de documents et rupture du secret des affaires. S'engage pour lui une bataille juridique mais aussi médiatique pour faire connaitre son combat et celui d'autres lanceurs d'alerte en lutte contre la finance offshore et pour une meilleure justice fiscale.