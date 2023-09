Née au Etats-Unis en 1874 et morte à Paris en 1946, Gertrude Stein est une poétesse, dramaturge et féministe américaine. Elle passa la majeure partie de sa vie à Paris. Elle a grandement soutenu l'art moderne et a contribué à la diffusion du cubisme, notamment l'oeuvre de Picasso, Matisse et Cézanne. Avec son frère Léo, elle devint l'une des plus grandes collectionneuses de la jeune génération de l'Ecole de Paris.