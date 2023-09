Avni Tome 1

Une tête ronde, deux oreilles, un air espiègle... On pourrait croire qu'Avni ressemble à n'importe lequel de ses camarades. Eh non ! Il est capable de déformer son corps à volonté... Rien que ça ! Sous le trait tendre de Vincent Caut, les scénarios de Romain Pujol font mouche. Chaque enfant saura s'attacher avec bonheur aux pas de ce petit héros, facétieux et gentil, déjà connu des lecteurs du magazine Toboggan (Milan Presse). A l'occasion des dix ans de sa d'Avni, ce premier tome parait dans une édition anniversaire au tirage limité. Et qui dit anniversaire dit cadeaux : des bonus inédits, les coulisses de la création de ce super héros, mais aussi un vrai jeu de cartes Monstrofun ! Bon AVNIversaire !