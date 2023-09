La résurrection et la vie. Petite catéchèse sur les choses de la fin

"J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir". C'est l'affirmation claire du Credo des chrétiens. Mais la force de ce message d'espérance semble s'estomper même pour de nombreux croyants. Devant l'échéance ultime, beaucoup apaisent leur inquiétude dans la croyance en la réincarnation ou dans le témoignage très serein de ceux qui disent avoir côtoyé la mort de près. Mort, jugement, fin du monde, jugement dernier, enfer, purgatoire, ciel... , le père Sesboué a garde d'oublier ces mots graves de la tradition chrétienne et il ne tait pas le risque dans lequel s'engagent nos vies d'hommes. Mais en approfondissant ces réalités, il découvre la dynamique d'une espérance plus forte que les peurs, car le Seigneur qui vient est celui qui dès maintenant est à l'oeuvre dans l'humanité et dans le coeur de chacun ; il est le Dieu des vivants. Bernard Sesboué (1929-2021), figure majeure de la théologie du XXe siècle, est un prêtre jésuite français auteur de nombreux livres de référence. En 2011, il a reçu le prix du Cardinal-Grente, de l'Académie française, pour l'ensemble de son oeuvre.