Les encycliques de Benoît XVI. Deus caritas est - Spe Salvi - Caritas in veritate

Lettres solennelles du pape adressées à l'ensemble de l'Eglise catholique, les encycliques sont des textes qui ont le plus souvent valeur d'enseignement et rappellent sa doctrine à propos d'un problème d'actualité. Ici sont rassemblées les trois encycliques publiées par le pape Benoît XVI (1997-2022). On y retrouve la grande élévation théologique et spirituelle du pape allemand, mais on y redécouvre également la simplicité d'accès de ces textes. - Dieu est amour, sur l'amour chrétien (2005). Elle concerne le coeur même de la théologie chrétienne : Dieu est amour. Elle est un signe adressé au monde sur ce qu'est Dieu pour l'humanité dans l'histoire du salut. - Sauvés par l'espérance, sur l'espérance chrétienne (2007). Elle traite de l'espérance, en partant des fondements théologiques, et de son lien avec la foi. - La charité dans la vérité, sur le développement chrétien intégral (2009). Elle reprend les sujets sociaux de Populorum Progressio (Paul VI, 1967) et entend éclaircir certains aspects du développement durable dans le respect de la dignité de l'homme.