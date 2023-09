Sapiens et le climat. Une histoire bien chahutée

Cet essai nous fait revoir l'Histoire humaine à la lumière de celle du climat. Il montre à quel point les grandes variations climatiques ont été, depuis que Sapiens habite la planète, un puissant moteur de son évolution. Du Paléolithique à nos jours, Sapiens s'est trouvé confronté à des événements naturels souvent rapides, brutaux et de grande ampleur. Pour le pire et pour le meilleur. Car, si notre espèce a failli en perdre la vie, si des civilisations se sont effondrées, si récemment encore se sont ensuivies famines, guerres et épidémies, nous avons fait preuve en ces occasions d'une belle faculté de résilience. Nous avons appris, par exemple, que Sapiens affronta les premières méga-sécheresses de l'histoire de l'humanité, que la civilisation romaine fut emportée par un changement climatique majeur, et que les Vikings s'installèrent, à la faveur d'un optimum médiéval pendant quelques centaines d'années, au Groenland - qui fut un jour "vert" . Olivier Postel-Vinay a été longtemps rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche ; il est le fondateur et directeur de Books, et par ailleurs membre du comité scientifique du magazine L'Histoire. Il a publié La Comédie du climat - comment se fâcher en famille sur le réchauffement climatique (JC Lattès, 2015).