Ma petite pierre de chance

Découvrez le pouvoir des pierres ! Connues depuis des temps anciens, les pierres possèdent des vertus uniques pour la santé et le bien-être. Dans ce coffret, découvrez celles du jade vert et recevez ses énergies positives pour cultiver votre chance. - 1 véritable jade vert avec son pochon en velours : - ses vertus : favorisant l'accomplissement de soi et la prospérité, il aide notamment à être au bon endroit, au bon moment ; - ses utilisations : à porter tout simplement sur soi, à placer dans un endroit clé (chambre, bureau...), à laisser posée sur un chakra, l'inclure dans une séance de méditation... - 1 petit livre avec : - des conseils pour utiliser votre pierre, l'entretenir et la recharger ; - des citations inspirantes et des petits exercices pour pratiquer la pensée positive, apprendre à s'affirmer et croire en soi.