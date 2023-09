La fée des foins et le Goubelin

Qu'il est difficile d'être une petite fée des foins quand il y a tant de travail à faire et personne pour vous aider ! Yonka se sent bien seule jusqu'au moment où elle rencontre un grand chien noir. Un chien ? Non, c'est Dionne le goubelin, un lutin des bois bien mal-en-point après ses malheureuses aventures dans le monde des hommes. A eux deux, ils se sentent prêts à faire face toutes les difficultés, surtout quand Yonka doit affronter la grande assemblée des fées pour son fataversaire.